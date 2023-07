COR. SPORT, Oggi può arrivare la firma di Arthur

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto dal Corriere dello Sport è oggi il giorno giusto per provare a limare gli ultimi dettagli che consentiranno ad Arthur di vestire la maglia della Fiorentina nella prossima stagione. Anche ieri i dialoghi tra i viola e la Juventus sono andati avanti in modo proficuo (nel tardo pomeriggio, al Viola Park, è andata in scena una lunga call che ha certificato la volontà ormai manifesta delle parti di portare al più presto a termine l’affare) ma mancano ancora alcuni aspetti burocratici legati all’ingaggio che avrà a Firenze il brasiliano che devono essere del tutto risolti. Il margine è davvero sottile ma ancora la quadra totale non c’è.

Al momento nell’accordo che Fiorentina e Juventus hanno di fatto già stipulato resta di base l’intesa di pagare al 50% per parte l’altissimo ingaggio del brasiliano mentre non è ancora del tutto chiaro come potrà evolvere la situazione nel caso in cui l’ex Gremio - in scadenza con la Vecchia Signora nel 2025 - si dovesse trasferire a titolo definitivo in riva all’Arno tra meno di un anno. La formula alla quale le due società stanno lavorando è infatti quella di un prestito oneroso (circa 3 milioni) con diritto di riscatto fissato attorno ai 20 ma la Fiorentina prima di portare a termine la complessa trattativa ha già intenzione di impostare quello che potrà essere il nuovo contratto in viola del brasiliano a partire dal 2024. Se ne riparlerà anche oggi, ma con di base la fiducia di trovare quanto prima un accordo totale con l’entourage del giocatore.