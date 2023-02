COR. SPORT, Chiesa cerca un regalo contro la Viola

Quella di domenica sarà una gara speciale per Federico Chiesa: l'esterno della Juventus affronterà la Fiorentina, squadra che lo ha cresciuto e lanciato, in un incrocio che sarà significativo per lui anche perché vedrà con tutta probabilità il ritorno da titolare in Serie A allo Stadium, qualcosa che manca da più di un anno per via del pesante infortunio al ginocchio patito nel gennaio 2022. Non solo, Chiesa e Vlahovic potrebbero giocare insieme per la prima volta in campionato dal lontano 2020, quando entrambi vestivano la maglia della Fiorentina.

Farlo contro la Fiorentina, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe rappresentare la chiusura perfetta di un lungo viaggio. Chiesa intanto, che ha debuttato in Serie A proprio allo Stadium, ma con la maglia della Fiorentina, scalda i motori per domenica, dove potrebbe completarsi un attacco composto anche da un altro ex viola, Dusan Vlahovic e Angel Di Maria, un tridente che fa sognare i tifosi bianconeri e preoccupa non poco quelli fiorentini.