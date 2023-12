COR. FIO, Infortunati: tutti recuperabili per l'Hellas

Nell'ampio spazio dedicato alla trasferta di Budapest, il Corriere Fiorentino si sofferma anche su chi non è partito per l'Ungheria: sono rimasti a casa Arthur (sovraccarico all’adduttore), Giacomo Bonaventura (contusione al piede) e Riccardo Sottil, (affaticamento al flessore). Niente di grave per i tre calciatori, semplicemente non al meglio per affrontare il match di stasera contro il Ferencvaros. L'obiettivo è recuperare i tre per domenica, quando al Franchi arriverà l'Hellas Verona. Proprio in chiave Hellas Arthur, Bonaventura e Sottil, che non avrebbero comunque avuto molti minuti nelle gambe, sono rimasti a casa per allenarsi a parte.