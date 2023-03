CONFERENCE, Italiano pensa al turnover col Sivasspor

Qualche rotazione per mantenere la squadra fresca: il Tirreno prova ad anticipare le scelte di Vincenzo Italiano in vista di Fiorentina- Sivasspor, gara d'andata degli ottavi di Conference League. Il tecnico viola non avrà a disposizione solamente Aleksa Terzic, fuori per un problema all'adduttore. Per il resto tutti a disposizione, anche Cristiano Biraghi, che ieri si è allenato regolarmente nonostante l'acciacco fisico accusato col Milan.

Per il resto il primo ballottaggio è in porta, con la sfida tra Pietro Terracciano e Salvatore Sirigu. In difesa poi dovrebbe tornare Nikola Milenkovic, recuperato dopo l'infortunio subito contro l'Empoli. Per il Tirreno le altre novità di formazione dovrebbero essere l'impiego dal primo minuto di Antonin Barak e Luka Jovic.