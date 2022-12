BIANCO, Il classe 2002 interessa alla Reggina

Alessandro Bianco rappresenta sicuramente uno dei giovani più promettenti della Fiorentina. Il classe 2002 ha però fin qui collezionato solo 3 presenze, tutte in Conference, motivo per il quale il club di Commisso deve decidere cosa fare del suo futuro. Secondo la Gazzetta dello Sport interesserebbe alla Reggina di Pippo Inzaghi, alla ricerca di un jolly di centrocampo per puntare alla promozione in Serie A.