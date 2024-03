BARONE, Camilla e i quattro figli: amore senza confini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina, un amore senza confini quello tra Joe Barone e la sua famiglia. Oltre alla moglie Camilla, con lui fin dall'inizio, ieri sono arrivati in Italia anche i suoi quattro figli, Giuseppe, Peter, Gabriella e Salvatore. Camilla, sposata con Joe ormai da tanti anni, è una donna molto riservata e è potuta stare da subito accanto al marito essendo già in Italia. Dall'America invece sono arrivati quattro figli.

Giuseppe, omonimo del padre, è un calciatore attualmente svincolato dopo l'esperienza con il Charlotte Indipendence. Dopo le esperienze nei settori giovanili dei Brooklyn Italians e dei New York Cosmos, Giuseppe ha iniziato l'avventura, con l'acquisizione della Fiorentina da parte di Commisso, come giocatore in Italia. Perugia, Salernitana e Ascoli le squadre in cui ha militato, anche se un infortunio al crociato del ginocchio destro ne ha limitato le prestazioni.

Il primogenito invece è Peter. Innamoratosi fin da subito di Firenze, si espresse così il giorno, sui suoi canali social, il giorno del cambio di proprietà: "Sono incredibilmente orgoglioso di mio padre, Joe Barone, per tutto il duro lavoro che ha svolto per arrivare a quel che è successo oggi. Che giornata incredibile per la nostra famiglia!" Nell'estate del 2021 ha sposato la moglie Justine, e successivamente ha reso nonni Joe e Camilla Barone con la nascita di Giuseppe Tommaso. Infine ci sono Gabriella e Salvatore. Poco è conosciuto della loro vita privata, anche se sono molto attivi sui social. Soprattutto Gabriella che postò le foto del matrimonio del fratello Peter.