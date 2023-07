VALCAREGGI A RFV, Giusto intitolare il V.Park a Commisso

FirenzeViola.it

Furio Valcareggi a Radio Firenze Viola

“Non capisco come i fiorentini non accettino che ci scriva il suo nome” (in merito all’intitolazione del Viola Park a Rocco Commisso, ndr), dice Furio Valcareggi, decano dei procuratori, ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso del nostro Tour estivo, che stasera fa tappa a “La Perla dell'Ostricaio” a Livorno.

“Pradè è un grande direttore sportivo. Lo conosco dai tempi di Teramo, aveva uno squadrone. Poi andò da Sensi e ha fatto cose importanti nella Roma. Pradè non appare mai, con la storia che ha alle spalle che ci sta a fare alla Fiorentina? Sa fare questo mestiere, è un grande ds, ma va fatto lavorare”. È il pensiero dello stesso Valcareggi in merito all’attuale direttore sportivo viola. Per ascoltare l’intervento completo del figlio dell’ex ct della nazionale Ferruccio, clicca sul podcast sottostante!