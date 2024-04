SOLLITTO A RFV, Vi dico i punti deboli del Brugge

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Vincenzo Sollitto, ex team manager dell'Anderlecht ed esperto di calcio belga, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" per commentare la sfida tra Fiorentina e Club Brugge in programma giovedì: "I viola devono preoccuparsi di una squadra che sembra in difficoltà visti i tanti cambi di allenatore ma che, in realtà, in Belgio sta insidiando l'Anderlecht per il primo posto. E' un gruppo di tutto rispetto".

Qual è un lato debole del Brugge?

"Teoricamente sulle fasce, di sicuro la vera forza della squadra è la spina dorsale. Poi magari sarà bene cercare di limitare Vanaken, che è il tuttocampista della squadra. Il Brugge patisce molto la pressione, quindi la Fiorentina può utilizzare quest'arma".

Tra Brugge e Genk c'è tanto divario?

"Probabilmente più adesso. Perché i dati dell'ultimo mese corrispondono ai risultati di Hayen, che ha saputo motivare la squadra. Il tecnico ha dato la svolta alla squadra e ha motivato i calciatori".