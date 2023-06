RFV, Oggi ospite nei nostri studi l'ex viola Erald Lakti

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Grande ospite in studio questo pomeriggio a RadioFirenzeViola: dalle 14.30 sarà presente presso la nostra sede in via Panciatichi Erald Lakti, centrocampista del Lecco (neopromosso in Serie B grazie anche a un suo gol decisivo nella finale di ritorno contro il Foggia) e prodotto del settore giovanile della Fiorentina, di cui è stato anche capitano quando ha giocato con la maglia della Primavera. Una visita più che gradita, quella di Erald, per celebrare il traguardo della formazione lombarda - in attesa che si faccia chiarezza sul futuro del club - e per ripercorrere assieme i tanti anni in viola vissuti dal centrocampista albanese classe 2000. Non perdete, dunque, il grande appuntamento pomeridiano su RFV!