PICCINETTI A RFV, Nzola ha il serbatoio pieno: il finale è suo

L'ex attaccante viola Claudio Piccinetti è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di attualità viola: "Nzola? Il finale di stagione potrebbe essere il suo, lo vedo più dentro al percorso e al principio di gioco di Italiano. Belotti ha consumato tante energie. Ma lì serve uno che stia più lì e non vada a disperdere energie in giro".

Cosa pensa della finale? "Dico attenzione perché l'Olympiacos ha dinamica e gamba e attenzione ad inquadrare bene la gara tatticamente senza darle i metri per le ripartenze. Non hanno un calciatore eccelso percò sanno giocare sugli spazi e lo smarcamento, aggrediscono quando è necessario. Non bisogna dargli 30 -40 metri oppure gli togli tutte le iniziative e gli togli le linee di passaggio. Una finale va approcciata nel modo giusto, fare un errore ti metti il cappio al collo. E vedendo l'Olympiacos vincere con l'Aston Villa "ammazzandoli" deve incutere timore".

Chi sceglierebbe per la finale? "Guardandoli ora Nzola, che ha ritrovato entusiasmo, ma anche con il Monza perché è importante. Mi sembra che prima non fosse ben inserito, magari ha un suo carattere, ora invece lo vedo in sintonia. Il serbatoio di Nzola è pieno, Belotti invece deve ritirare il fiato. Così come Castrovilli".

Teme i lanci lunghi? "Non bisogna farsi trovare sbilanciati, sono sicuro che Italiano e il suo staff sapranno studiarla e prepararla bene".

