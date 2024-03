MENTAL COACH CANNATA A RFV, Ecco cosa farei ora

Ascolta l'audio

Enzo Cannata a Radio FirenzeViola

Così il mental coach Enzo Cannata a Radio FirenzeViola sulla situazione di dramma psicologico che sta vivendo la Fiorentina: "Intanto serve uno spazio per il dialogo e il supporto emotivo. Vale per tutti, calciatori e dirigenti. Bisognerà creare momenti di condivisione, per mantenere un equilibrio psicologico".

Quale sarà l'effetto sulla squadra?

"E' giusto domandarselo, Barone è un punto di riferimento importante le i ragazzi. Un punto di riferimento quotidiano. Per combattere questa situazione bisogna avere delle competenze per gestire gli stati emotivi, poiché è giusto condividere e non sopprimere i propri pensieri. La tendenza potrebbe essere, all'inizio, di essere concentrato in allenamento ma poi sul campo è un'altra cosa. Affrontare la perdita di concentrazione richiede un approccio equilibrato, senza dimenticare la focalizzazione sugli obiettivi".

Qual è il ruolo di un allenatore a fine percorso?

"Cruciale. C'è forte pressione, lui deve creare e promuovere un ambiente di supporto. Di squadra. Facendo esprimere ai ragazzi ogni preoccupazione, perché questo può aiutare a prevenire che certi pensieri diventino un limite. La comunicazione adesso è fondamentale. L'importante è focalizzarsi sugli obiettivi a breve termine".