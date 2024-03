MANZO A RFV, Bonaventura top-player. Che errore del Milan

FirenzeViola.it

A tre giorni da Fiorentina-Milan parola ad un doppio ex come Andrea Manzo, che a Radio FirenzeViola ha parlato così del match di sabato: "Italiano quando deve far risultato non delude. Stavolta è in una di quelle situazioni in cui si può esaltare. La Fiorentina di Italiano gioca un calcio che mette in difficoltà quasi sempre il Milan. Sarà una partita aperta, perché dall'altra parte il Milan sta bene. La Fiorentina è ferma da qualche giorno in più per la perdita di Joe Barone. Forse questo stop può essere servito a ricaricare le pile a livello fisico".

Alcuni tifosi spingono per puntare tutto su Conference e Coppa Italia.

"Per le casse della Fiorentina forse converrebbe andar avanti nelle coppe. Però il campionato non si può snobbare. Una squadra come la Fiorentina non può prendere sottogamba nessuna competizione, anche se forse ancora non ha una rosa competitiva per mantenere uno standard medio-alto su tutti i fronti".

Da ex centrocampista, c'è un pari ruolo della Fiorentina che la entusiasma?

"Bonaventura secondo me è uno dei pochi centrocampisti completi. Io in una squadra mia lo vorrei sempre. Quando è andato via dal Milan a me è dispiaciuto molto; è un tuttocampista, riesce a fare fase di interdizione, dare equilibrio e inserirsi. Può sicuramente far parte dei 23 per l'Europeo in Germania. Sarà squalificato col Milan, questa sarà una perdita importante per i viola".

