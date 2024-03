IMPALLOMENI A RFV, Aquilani? Nel calcio di oggi l'esperienza non è tutto

FirenzeViola.it

Stefano Impallomeni a Radio FirenzeViola

"Non è facile capire quale sarà il futuro di Daniele De Rossi". A parlare della panchina della Fiorentina e non solo è Stefano Impallomeni, in diretta a Radio Firenzeviola durante 'Viola Amore Mio': "Non si capisce cosa voglia la società giallorossa: fare bene e basta oppure c'è un obiettivo? Ogni stagione è un capitolo a sé, quindi io non so ancora dire come la proprietà della Roma valuterà De Rossi. Però certamente lui è in scadenza e dunque tutto è possibile. Io fatico a pensare che i Friedkin possano fare un altro colpo alla Mourinho perché hanno diversi problemi da risolvere. Secondo me la situazione si è ribaltata ed è lo stesso De Rossi ad avere un buon mercato più che la Roma ad avere tante scelte".

E Aquilani alla Fiorentina?

"Nel calcio moderno le vediamo come scommesse ma io credo che nel calcio globale contano tanto anche altre cose oltre all'esperienza. Adesso nel calcio attuale bisogna stare sempre sul pezzo e l'ha dimostrato Spalletti. C'è una sorta di omologazione e per questo il passato conta ma solo se attualizzato nel calcio di oggi".

