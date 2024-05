IACHINI A RFV, Contento per Italiano, sul suo gioco e percorso...

FirenzeViola.it

Il tecnico Beppe Iachini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Colpi d'ala" a cura di Alberto Di Chiara. L'argomento affrontato è la moderna costruzione dal basso: "Dipende i giocatori che hai. Ma ci vuole sempre equilibrio, anche con la ripartenza dal basso che poi c'era già ai nostri tempi con i lanci lunghi da dietro. E' più elaborata con palla a terra certo. Ma se ti vanno a pressare sotto rischi tanto e perciò dipende anche dai giocatori a disposizione e dalla conoscenza che ne ha il tecnico. Ora l'impostazione parte anche dal portiere e succede a volte che perde palla così. I difensori possono avere una apprensione in più con la costruzione perciò ci sono momenti che non devi farlo. Se lo fai solo per scopiazzare il Manchester City è sbagliato, lì sono fenomeni, non tutti lo sono. Vanno viste le caratteristiche e le abilità tecniche dei giocatori a disposizione o se hai la squadra in fiducia perché sei tranquillo in classifica".

Ieri Italiano ha fatto meno ripartenze dal basso? "Oggi siamo più contenti perché siamo tifosi viola. Qui c'era una semifinale e non puoi rischiare perché ti giochi una qualificazione e devi abbassare il rischio delle uscite dal basso. Come dicevo dipende dai momenti, perché nelle semifinali di ritorno non recuperi".

Italiano ha cambiato 140 formazioni, lei è d'accordo o meglio l'affiatamento? "Vero che serve affiatamento, chi vince tanto gioca a memoria. Però c'è da dire che se Italiano fa così significa che ha giocatori di valore uguale e poi giocando ogni tre giorni è necessario cambiare e ruotare nella seconda o terza partita, mettendo soprattutto difensori più lucidi".

L'eventuale sconfitta o vittoria cambia il giudizio su Italiano? "Vincere è sempre importante così come mettere un trofeo in bacheca ma il percorso di tre anni è ottimo, in questi anni sono cresciuti dei giovani e sono arrivati giocatori di valore che hanno fatto crescere il livello della squadra. C'è sempre stata una crescita di anno in anno".

Sente ancora qualche giocatore? "Il contatto è continuo per il vissuto avuto insieme, poi Italiano è stato mio giocatore e sono felice per lui. Poi ci sono tante persone che lavorano nella Fiorentina, dai magazzinieri allo staff medico... Anche per loro è un traguardo meritato".