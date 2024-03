GUFFANTI A RFV, V.P. fiore all'occhiello del calcio italiano

FirenzeViola.it

Riccardo Guffanti, storico osservatore ora in forza al Cagliari, nel giorno in cui presenta il suo libro "La giusta osservazione. Alla ricerca del calciatore del futuro" (qui i dettagli), ha parlato nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola: "Il calcio rispetto a quando ero ragazzo io ha finalmente capito che le strutture fanno parte anche della crescita tecnica dei giocatori, dei giovani. Abbiamo sempre lodato l'Ajax e le sue strutture, esattamente come il Barcellona, che oltre al lavoro di scouting, hanno anche investito nei settori giovanili. Il nostro prodotto nazionale ha bisogno di strutture che possano permettere ai giocatori anche di legarsi ai colori. È un fiore all'occhiello per tutto il calcio italiano, non solo per la Fiorentina che ha il merito di aver fatto questa scelta. Un po' tutti adesso stanno andando in questa direzione e questo aiuterà i giovani italiani a crescere al meglio".

Quanto conta in questo calcio affidarsi agli algoritmi o all'intelligenza artificiale?

"Ci sono ancora professionisti di livello altissimo che girano tantissimo per il mondo per osservare i calciatori da vicino. I dati statistici però sono diventati molto utili agli allenatori e ai match analyst. Servono per dare delle idee ma anche per seguire il lavoro settimanale. Per gli osservatori come me però prima si parte dagli occhi e dalle orecchie e poi dalle statistiche che può essere un contraddittorio o una conferma di quello che ho seguito dal vivo. Grazie alla tecnologia si possono fare tante cose nuove, sono d'aiuto per l'evoluzione del calcio".

Un'area geografica che in futuro potrebbe stupire?

"Penso che possa essere il Nord Africa in paesi come Marocco, Algeria, Egitto. Noi italiani però siamo anche molto legati al Sudamerica".



