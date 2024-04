GEROLIN A RFV, Barak deve ritagliarsi un ruolo preciso

FirenzeViola.it

Manuel Gerolin, ex direttore sportivo tra le altre di Udinese e Palermo, ha parlato quest'oggi a Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "I Conti delle 7", per parlare del momento della Fiorentina. Queste le sue parole su Barak: "Quando lo presi all'Udinese era un giocatore di prospettiva. Fece un buonissimo campionato con l'Udinese e poi si è ripetuto a Verona. A Firenze ha fatto il salto di categoria. Però non si è mai espresso nel migliore dei modi in viola. Secondo me anche perché non ha mai trovato la sua dimensione a livello di ruolo. A questa età deve ritagliarsi un ruolo esatto che secondo me è quello di mezzala. Quello che per ora gli manca è anche un po' la continuità. Senza la titolarità diventa un problema esprimersi, è un giocatore che comunque piace molto agli allenatori poiché è molto facile da piazzare in campo".

La Fiorentina è viva? "Sì, può vincere la Conference. Mi aspetto sempre qualcosa in più da questa Fiorentina. Il presidente ha speso tanto quindi devono portare risultati. Al momento però i viola non si sono espressi come si dovevano esprimere".

Su Mandragora: "Avrebbe potuto fare una carriera migliore. L'Udinese fece un grande sforzo per averlo. Mi sarei aspettato di più".

Su Aquilani: "E' il campo che giudica queste cose. Difficile dire se è pronto, forse è un po' presto, e poi dipende anche dalle esigenze che ha una società che deve avere la forza di difenderlo nel caso in cui andasse in difficoltà".

Su Sottil: "Ha qualità, però i giocatori devono mettersi in testa che queste qualità vanno tirate fuori. Il giovane va fatto giocare perché bravo, non perché giovane. Io mi ricordo che quando giocavo c'era il blocco Juventus e non potevi giocare al posto di determinati giocatori. Sottil ha tutte le qualità, però deve trovare continuità".