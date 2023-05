CANOVI A RFV, Italiano rimarrà a Firenze: vi spiego perché

FirenzeViola.it

Dario Canovi, avvocato e procuratore, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" per parlare di un'eventuale futuro di Thiago Motta - suo ex assistito - alla Fiorentina: "Firenze è una grande piazza ma non credo che Motta stia pensando a Firenze".

Le voci su Spalletti via da Napoli hanno un fondo di verità?

"Intanto credo che Spalletti possa davvero pensare di lasciare. Soprattutto in caso se ne andassero i vari Kim e Osimhen. E anche perché ormai credo sia chiaro a tutti che Giuntoli andrà via... Ha già un pre-accordo altrove. Penso ci sia la possibilità che cambi tutto a Napoli, la cui fortuna è di avere due scout molto bravi, Micheli e Mantovani".

Vincenzo Italiano rimarrà alla Fiorentina, a suo avviso?

"Italiano ha una voce molto sentita sul mercato in società, poiché il suo procuratore ha fama internazionale e molti calciatori. Per cui penso che il mister non abbia idee di andare altrove".

Mourinho invece può muoversi?

"Per lui si può aprire la pista PSG, dove non sono contenti. Anche se credo sarà un grande mistero capire cosa succederà a Parigi, sono pieni di prestiti che non sanno dove mettere".

Torneranno a girare un po' di soldi nel prossimo mercato?

"La previsione per l'estate è nera, non credo ci siano molte squadre con potenzialità economiche. La Juve non si sa che fine sarà, l'Inter dovrà prima vendere. Il Napoli avrebbe bisogno di un centrale in caso di partenza di Kim, ma poi di poco altro. Ci sono dei momenti propizi per migliorare: è il caso della Fiorentina".