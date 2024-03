CALAMAI, Nico, ora tocca a te: in campo già col Milan

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento in mattinata su Radio FirenzeViola, il nostro editorialista Luca Calamai ha parlato all'interno dello spazio "Caffè nero bollente" di Nico Gonzalez, di rientro dalla nazionale argentina a ridosso del match tra Fiorentina e Milan: "Nico ha fatto pochi minuto contro il Costa Rica. Per me la partita di ripartenza col Milan è fondamentale. È l'inizio di una nuova storia, iniziarla nel migliore dei modi è troppo importante.

Quindi in campo i migliori, e visto che non si è affaticato con la sua nazionale, anche se arriverà tardi, Nico in campo dall'inizio. Sperando che torni quello di inizio anno, quando trascinava la Fiorentina in zona Champions".