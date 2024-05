SERIE A, In arrivo agenzia per controllo conti dei club

FirenzeViola.it

Un nuovo terremoto sta per abbattersi sul mondo del calcio. Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il governo avrebbe fatto una proposta di legge per istituire un organo di controllo sulle casse dei club di calcio (ma non solo). La proposta dovrà seguire l’iter parlamentare e, se dovesse diventare realtà, verrà creata un’Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche.

Una proposta accolta non particolarmente bene dai club, si legge, anche perché il mondo del calcio vede questa iniziativa come un’invasione da parte di un governo che finora non ha mai aiutato il settore. Dopo il Covid, infatti, erano stati chiesti aiuti per contenere la situazione debitoria ma le risposte, al momento, sono andate sempre in direzione opposta, con l’abolizione del Decreto Crescita prima, e la (possibile) creazione di questa agenzia ora. Per di più questa sarebbe finanziata (con 2,5 milioni di euro l’anno) dagli stessi club. Insomma, una vera e propria mazzata che potrebbe mettere in crisi quel principio di autonomia dello sport.