QUI INTER, In attacco con la coppia Lautaro-Sanchez

La partita di questa sera sarà molto importante per l'Inter di Antonio Conte, scrive La Gazzetta dello Sport. La squadra nerazzurra sta vivendo un periodo non semplice e contro la Fiorentina vuole rialzarsi andando a conquistare anche la semifinale della Coppa Italia. Per farlo, il tecnico sceglie una coppia d'attacco inedita, figlia anche delle decisioni del giudice sportivo: dal momento che Lautaro Martinez dovrà salatare i prossimi due turni di campionato, sarà l'argentino a fare coppia con Alexis Sanchez, chiamato a fare la differenza per la prima volta in stagione. In panchina andrà Lukaku, e con lui il nuovo acquisto Eriksen: da capire se il danese potrà già essere inserito a partita in corso.