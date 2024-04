POLVEROSI A RFV, Proverei Nico centravanti: vi spiego

FirenzeViola.it

Questo il pensiero di Alberto Poverosi, storica firma del Corriere dello Sport, a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" sulla corsa finale della Fiorentina: "L'errore principale è stato il mercato di gennaio. Anzi, più che l'errore la scelta. La Fiorentina, se avesse voluto, avrebbe comprato dei giocatori in grado di migliorarla e di migliorarne le ambizioni".

Da Beltran ci possiamo aspettare ancora qualcosa in più da qui a fine stagione?

"Io credo che il suolo ruolo vada bene quando la Fiorentina fa possesso palla e il ritmo non è esagerato. A Bergamo, per esempio, non andava bene. Beltran atleticamente deve migliorare tanto. Tutti questi progressi dobbiamo aspettarceli per la prossima stagione. Aggiungo una cosa sul suo connazionale Gonzalez".

"Perché non provare due centravanti? Vediamo come sta in area di rigore. I gol che ha fatto ieri sono da punta, e credo che un tentativo si debba fare. Vediamo in quel caso come reagisce Belotti. Qualcosa gli deve pur venire".

