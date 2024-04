OLIVER, L'arbitro con il "bidone al posto del cuore"

Fonte: di Niccolò Righi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Era il 2018, quarti di finale di Champions League, la Juventus, dopo aver perso in casa per 3-0 contro il Real Madrid, riuscì incredibilmente a ribaltare il risultato al Bernabeu grazie alla doppietta di Mandzukic e al gol di Matuidi, ma l'intervento in ritardo di Benatia su Lucas Vazquez al 93' decretò il rigore con cui il Real riuscì a raggiungere la semifinale. Un rigore che non andò proprio giù a Gianluigi Buffon che in campo si lasciò andare ad ampie proteste punite con il cartellino rosso, e nel post gara condannò il cinismo del direttore di gara "nell'infrangere il sogno di una squadra", chiosando con la frase che passò alla storia: "Uno così al posto del cuore ha un bidone d'immondizia".

L'arbitro di quella partita era proprio l'inglese Michael Oliver, che giovedì sera sarà incaricato di dirigere Fiorentina-Club Brugge (CLICCA QUI). Si tratta di una prima volta assoluta per lui, dato che Oliver non aveva mai diretto fino ad ora una partita di Conference League. La giacchetta nera inglese si è trovata spesso coinvola in campo internazionale con una squadra di Serie A. Sono dodici, infatti, le precedenti direzioni di gara contro squadre italiane, due nel corso di questa stagione: Inter (1-1 a San Sebastian contro la Real Sociedad) e Atalanta (stesso risultato a Bergamo contro lo Sporting Lisbona). Per Oliver, infine, non sarà neanche una con la Fiorentina, dato che fu mandato al Franchi nel lontano 2015 per dirigere un Fiorentina-Basilea dei gironi di Europa League che terminò 1-2 in favore degli elvetici.