MALESANI, Italiano via? ACF perde tantissimo, garantisco

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

Presente a Coverciano per incontrare Giancarlo Antognoni, l'ex allenatore della Fiorentina Alberto Malesani si è concesso ai media presenti tra cui Firenzeviola.it dicendo: "Sempre un'emozione tornare a Firenze, soprattutto oggi che rivedo Giancarlo (Antognoni, ndr) per una bella giornata insieme. Dovrei stare qua un anno a raccontare tutti gli aneddoti di me alla Fiorentina ma riassumo dicendo che per me è stata l'esperienza più bella della mia carriera perché ho sentito tanto affetto. In campo e fuori dal campo perché mi hanno voluto veramente bene e forse è merito della Fiorentina se sono riuscito a fare un salto di qualità".

Della Fiorentina di oggi cosa pensa?

"Mi piace molto e mi piace l'allenatore che io ho avuto come giocatore. Penso che la Fiorentina sia fortunata ad averlo: ha le idee chiare e fa giocare la squadra in maniera moderna, sempre propositiva e con la voglia di far gol. È bella da vedere".

Quanto perderebbe la Fiorentina in caso di addio?

"Tantissimo, ve lo garantisco io. Perché lo ritengo tra gli allenatori migliori tra gli emergenti".

Qual è il segreto per far innamorare Firenze?

"Innanzitutto far giocare bene la squadra. Poi essere semplice, umile e alla mano: credo che sia una cosa che i fiorentini apprezzano".

Suo ex giocatore è stato anche Gilardino: cosa ne pensa?

"Per quello che sta facendo potrebbe venire a Firenze, sì. Non pensavo che sarebbe stato così bravo come allenatore per il carattere chiuso che aveva. Ma si sta dimostrando veramente bravo: dice sempre le cose giuste ed è sereno. In più fa giocare bene la squadra: lo vedrei molto bene a Firenze nel caso Vincenzo se ne andasse".

La partita contro il Viktoria Plzen?

"Siccome ho avuto diversa esperienza internazionale, bisogna sempre stare molto attenti: se non hai la testa giusta a volte rischi. Sulla carta la Fiorentina è una squadra migliore ma speriamo che entrino con l'atteggiamento giusto".

Come mai non si riesce a sostituire Vlahovic?

"La Fiorentina ha un grande presidente ma non è ancora una piazza come Inter, Juve e Milan dove si possono permettere risorse maggiori. A Vlahovic una società come la Fiorentina deve arrivare con le idee, anche lui non era così quando è arrivato. O si spende tanto oppure devi avere la fortuna di avere buoni scout che trovino i giocatori giusti".

Spalletti in Nazionale?

"Luciano ha buone idee e ho sempre detto che ci voleva un profilo come lui. Ha poco tempo ma ha dimostrato a Napoli di saper creare una grande realtà".

Il Parma e il Verona?

"Son più attento al Verona perché sono di lì. Poi sono legato a Baroni che ha allenato con me.