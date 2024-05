MAIETTA A RFV, Errori viola? Spreco energie mentali

FirenzeViola.it

Domenico Maietta, ex difensore del Verona (oltre cento presenze tra il 2010 e il 2014) e fino a pochi anni fa team manager dell’Empoli, è intervenuto questo pomeriggio a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione “Viola Weekend” per commentare l’attualità della Fiorentina in vista proprio del match contro l’Hellas. Ecco alcune delle sue parole: “La stagione dell’Hellas è stata particolare ma non negativa. I problemi societari e nello spogliatoio hanno obbligato il club a smantellare la squadra a gennaio ma quanti sono arrivati hanno fatto un girone di ritorno importante, specie grazie a Baroni che ha fatto un grande lavoro. Se l’Hellas può ancora pensare di salvarsi lo deve al suo allenatore”.

Della Fiorentina che idea si è fatto?

“I viola sono una squadra altalenante, che mostra molte cose belle in fase offensiva, specie nella costruzione del gioco, ma ha anche tante lacune nella fase difensiva. L’annata tuttavia resta buona e può dire ancora la sua sia in Europa che in campionato”.

Da dove nascono a suo avviso gli errori difensivi viola?

“Non vedo componenti fisiche ma mentali. Credo che la Fiorentina abbia uno spreco di energie che poi la portano a sbandare. Il livello dei difensori resta buono eppure alcuni errori fatti sono stati davvero eclatanti”.

Si riferisce al gol di Thiago in Conference?

“Sì anche. Ranieri stava cercando secondo me l’anticipo e non penso si fosse accordo che l’attaccante del Brugge fosse prima della linea del centrocampo e dunque non in fuorigioco”.

A suo avviso Italiano a fine stagione resterà a Firenze?

“Mi aspetto un gran via vai di allenatori quest’estate e ci metto anche Italiano. Io non penso che lui resterà, a meno che la Fiorentina non decida di alzare l’asticella e di migliorare il livello della rosa”.