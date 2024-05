COR. SPORT, La posizione scomoda di Italiano: eviti l'oblio

Il Corriere dello Sport scrive che Italiano si è conquistato un bonus tranquillità silenziando almeno per un po’ le critiche che una parte di Firenze non gli ha mai risparmiato. L’allenatore cercherà di riscattare la finale di Conference League persa l’anno scorso contro il West Ham: del resto questa dimensione europea è il suo fiore all’occhiello - si legge - Ma adesso si trova in una posizione scomoda, perché dopo due finali perse la scorsa stagione la sua Fiorentina deve vincere il terzo appuntamento.

Per dare un senso a tre anni di lavoro ed evitare l’etichetta di "bravo ma". Per evitare l'oblio che spesso viene inteso come fallimento.