GUAGNI, Bati in viola? Tanta roba. A Rocco dico...

Alia Guagni, terzino della Nazionale italiana di calcio femminile e capitano dell'ACF Women's, ha parlato ai microfoni del Tgr Rai Toscana all'indomani del ko con il Brasile che non ha però precluso la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale alle azzurre di Milena Bertolini. Ecco le sue parole: "Siamo contente del primo posto ottenuto nel girone, con il Brasile è stata una gara un po' strana ma siamo felici delle due vittorie precedenti che ci hanno dato la qualificazione. Chi agli ottavi? Ci sono tutte squadre molto forti, quindi affronteremo chiunque al meglio. Il cambio proprietà alla Fiorentina? Sto seguendo tutto da qui, però adesso sono al Mondiale e penso solo a questo: mi concentrerò su questo argomento non appena tornerò a Firenze. Le parole di Commisso sul calcio femminile? Spero che come ha detto voglia rilanciare il calcio femminile a Firenze, il nostro è un movimento in crescita e spero davvero che possa credere in noi, perché possiamo regalare gioie. Batistuta per me? Se entrasse in società sarebbe tanta roba... era un giocatore pazzesco, lo andavo a vedere allo stadio".