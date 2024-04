TORINO, Italiano e Palladino i sogni per la panchina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto questa mattina da Tuttosport l’ultimo 0-0 maturato in campionato tra Torino e Frosinone è stata la definitiva goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa granata e Cairo è pronto a lasciar partire Juric. Nella mente del Patron, infatti, c’è l’idea di affidare la panchina dei suoi ad un allenatore “top”. L’obiettivo principale è Vincenzo Italiano, anche se convincerlo, si legge sul giornale, non sarà semplice. Il tecnico dei viola punta a una big ed è nel ventaglio di soluzioni del Napoli, seppur non in prima fila.

Se la pista Italiano non dovesse concretizzarsi il Toro virerebbe su Raffaele Palladino. Il terzo papabile è Alberto Gilardino, che per ora non sta rinnovando con il Genoa e si sta guardando attorno. Sullo sfondo, scrive il quotidiano, restano infine Vanoli del Venezia, Dionisi e Gattuso.