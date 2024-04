L'ANALISI, Viola fuori tra rimpianti dell'andata e ingenuità al 95'

FirenzeViola.it

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Stefano Agresti ha commentato la gara di ieri sera tra Atalanta e Fiorentina, soffermandosi in particolar modo sulla Dea: "All’Atalanta di Gasperini manca terribilmente una coppa. Il resto se lo è preso tutto: ha battuto chiunque, Liverpool incluso; ha costruito campioni e poi li ha venduti per inventarsene altri; ha giocato un calcio coinvolgente e trascinante; ha acquistato una considerazione inimmaginabile anche a livello internazionale. Manca, appunto un trofeo. […] Chissà se questa sarà la volta buona in Coppa Italia o, perché no, in Europa League”.

E ancora, sul match: "Dopo la gara dell’andata ieri si è riscattata a pieno. […] Gasperini ha sapientemente sfruttato tutte le armi che aveva: è partito con Koopmeiners, De Katelaere e Scamacca, poi via via inserito Pasalic, Lookman, Miranchuk. Il centravanti romano è stato di nuovo dominante: due goal fantastici (uno annullato), l’espulsione di Milenković, la partecipazione a tutte le azioni pericolose”.

Infine, sulla Fiorentina, chiosa: "La squadra di Italiano va fuori con tanti rimpianti per le reti sbagliate a Firenze (problema grave e mai risolto) e per l'imperdonabile ingenuità commessa al 95', quando ha subito il 3-1 in contropiede benché fosse in inferiorità numerica".