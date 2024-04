COR.SPORT, Rimane il guizzo di Quarta: difensore da record

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In una serata da incubo per i colori viola, rimane la magra consolazione del gol di Lucas Martinez Quarta, l'ennesimo di una stagione da record. Ne parla il Corriere dello Sport, che esalta le capacità di difensore d'assalto del ventisettenne argentino: il Chino aveva cominciato la serata imbacuccato nella ghiacciaia del Gewiss Stadium. Si è tolto giacca e felpa nel momento del bisogno Lucas Martinez Quarta, al nono del secondo tempo, quando l'arbitro ha estratto il rosso sotto il naso a Nikola Milenkovic. Un quarto d'ora di apnea, in un'improvvisata difesa a tre insieme a Mandragora e Ranieri. Poi la punizione di Biraghi e una palla che sopra aveva scritto "Chino": colpo di testa in tuffo a punire una linea difensiva spezzata e rete dell'1-1 sotto la gradinata dei tifosi dell'Atalanta.

Per Quarta, scrive il Corriere, siamo a sette in stagione, dieci in totale con la maglia della Fiorentina (di cui cinque di testa). Una specialità, per lui e per la Viola, arrivata ieri a 20 marcature di testa nell'annata, record in Italia. Lo hanno chiamato "falso cinco", difensore d'assalto. Certo è che la definizione "centrale di difesa" al Chino sta molto stretta. E non solo per il gol, ma anche per la varietà di soluzioni date fino all'ultimo a una squadra incerottata e alla disperata ricerca di segnali di vita dagli attaccanti, il ventisettenne di Mar de la Plata è stato in ogni caso uno degli uomini copertina, in casa viola, nella triste notte bergamasca.