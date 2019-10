BRAMBATI,Gattuso voleva portare Ribery al Milan

Ospite di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Brambati ha svelato un retroscena di mercato riguardante il Milan e Franck Ribery, attaccante francese attualmente alla Fiorentina: "Io ancora adesso - ha detto in riferimento alle scelte della dirigenza rossonera - non ho capito perché abbiano fatto tutto questo giro con Gattuso per poi andare a prendere Pioli. Era meglio seguire Gattuso, che in una riunione aveva chiesto di prendere tre giocatori di esperienza, di cui due svincolati. Uno di questi era Ribery, che è stato portato alla Fiorentina da Luca Toni e sta facendo una gran bella figura. Invece Gattuso è stato bocciato, così come le sue proposte".