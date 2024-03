ALIPRANDI A RFV, De Rossi è un'idea che intriga i viola

FirenzeViola.it

Il giornalista del Corriere dello Sport Jacopo Aliprandi è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante Palla al Centro. Queste le sue parole sul possibile prossimo allenatore della Fiorentina: "Daniele De Rossi sta stupendo. Ha preso in mano la situazione e ha stupito anche la dirigenza e la proprietà, che ha sfruttato anche la sua storia nel club dopo l'addio di Mourinho. A Roma nell'ambiente si chiede una conferma tra i tifosi, però al momento questa situazione non c'è. Il nome di De Rossi nella dirigenza della Fiorentina è un nome caldo, considerando soprattutto l'amicizia con i dirigenti viola ma anche per quello che sta dimostrando nel gestire un ambiente e un gruppo forte. Burdisso ha vissuto il Daniele calciatore e è sempre stato lo stesso Burdisso a chiamare De Rossi quando era direttore del Boca Juniors quando Daniele andò in Argentina. Piace tanto anche a Pradè visto il passato che li accomuna con quei 7 anni alla Roma del direttore sportivo viola. C'è questa idea intrigante di portarlo in viola, sempre che Italiano vada via, e sempre che la Roma non voglia confermarlo. Se la Roma arriva in Champions League la proprietà si trova di fronte a un bel dilemma. Se non ci dovessero essere dei grandi stravolgimenti nelle panchine in Europa, allora i Friedkin potrebbero anche tenere De Rossi. La domanda è: perché dopo queste 13 vittorie, ancora non si è parlato di rinnovo. Ha solo un bonus sostanzioso se arriva in Champions. Perché ancora non è stato confermato? Adesso arriva la fase calda, quindi probabilmente la proprietà lo vuole vedere nella parte più difficile della stagione a livello di calendario".

