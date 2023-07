VIOLA, Stasera non parte e test a rischio. Domani...

Fonte: di Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

A causa delle avverse condizioni meteo la Fiorentina non partirà questa sera per Belgrado. I viola, che sarebbero dovuto partire questo pomeriggio intorno alle ore 16, avevano rimandato la partenza in serata a causa del forte vento.

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, per il momento la squadra rimane in attesa di capire se riuscirà o meno a decollare domani mattina per disputare poi l'amichevole in serata. In casa contrario il test con la Stella Rossa, già a forte rischio, salterà definitivamente. Da tenere in considerazione c'è anche il tempo meteorologico che la Fiorentina incontrerà a Belgrado, dove si registrano forti temporali e le previsioni dei prossimi giorni non vanno a migliorare.