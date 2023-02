VIOLA, Solo il Sassuolo peggio nel dato tiri-gol subiti

Uno dei temi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato l'approfondimento che la nostra redazione ha dedicato al portiere della Fiorentina Pietro Terracciano: c'è infatti un dato che preoccupa più di tutti, ovvero che la Fiorentina, dopo il Sassuolo, è la squadra che ha il dato peggiore per quanto riguarda il rapporto gol subiti-tiri. La percentuale recita 39% per i viola, questo idealmente significa che su 100 conclusioni in porta subite la Fiorentina subisce 39 gol. Un dato che è comunque da maneggiare con cautela, visto che è doveroso specificare come su questo numero incida anche la "qualità" dei tiri che subisce la Fiorentina e che quindi una statistica così negativa è indice di un atteggiamento difensivo nel complesso non ottimale.

