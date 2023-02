UN'ALTRA OCCASIONE PER METTERSI IN MOSTRA

La gara di ritorno contro il Braga sarà un'occasione per far rifiatare qualche giocatore, anche se l'assenza di giovani convocati (impegnati comunque venerdì con la Primavera) fa capire che Italiano non vuole rischiare più di tanto. Il gruppo è quello e ruoteranno quelli che hanno avuto meno spazio.

Tra i giocatori meno utilizzati dovrebbe tornare in campo anche Luca Ranieri, magari in coppia con Quarta, che in questa stagione non ha giocato molto ma che nell'ultimo periodo è stato comunque impiegato in partite importanti. Se nel 2022 ha giocato solo con Verona in campionato e con Riga in Conference, nel 2023 ha giocato con la Samp in Coppa Italia e soprattutto con Lazio e Juventus in campionato dove ha ben figurato.

I complimenti (a lui e a Terzic) sono arrivati direttamente da Vincenzo Italiano in conferenza stampa anche, forse, per sottolineare quanto sia stato importante che lo staff viola non abbia lasciato nessuno indietro e che dunque possano essere tutti pronti all'occorrenza perché tutti parti del progetto: "Tutti i ragazzi danno un contributo. Parlo di Terzic, che ha giocato meno ma ha fatto bene; lo stesso vale per Ranieri, che con Lazio e Juve ha fatto bene". Domani dunque potrebbe essere un'altra occasione per ripagare la fiducia e guadagnare crediti agli occhi di tecnico e tifosi.