"Oggi abbiamo tirato quasi 30 volte in porta loro 3, con un po' più di precisione la partita la stravinci". È proprio partendo da queste parole di Vincenzo Italiano dopo il pareggio casalingo nel derby con l'Empoli, che viene facile pensare come la Fiorentina manchi di cinismo. Il problema del gol è ormai noto in casa viola e l'allenatore viola sembra non riuscire ad invertire la rotta. Conference League a parte, in campionato la squadra gigliata stenta a trovare la via della rete e molte volte il tecnico ha recriminato questa cosa.

In più di un'occasione è stato ribadito come la Fiorentina crei tanto ma non riesca a concretizzare. E questo lo dimostrano anche i numeri. Dando un'occhiata alle statistiche offerte dal sito ufficiale della Lega Serie A è possibile notare come la Fiorentina sia seconda, solo dopo il Napoli, nella classifica dei tiri totali effettuati, per un totale di 381. Scendendo però più nel dettaglio, si constata come la squadra viola abbia centrato la porta in 112 occasioni, tirato fuori per ben 148 volte e si sia fatta respingere i propri tiri in 111 opportunità.

Volendo spulciare ancora più a fondo i dati si scopre che la Fiorentina ha la terza più bassa capacità realizzativa in base al totale dei tiri effettuati (6%), peggio hanno fatto solo Sampdoria e Cremonese. Anche i numeri quindi dimostrano come sia assolutamente vero che la Fiorentina manca di cattiveria sotto porta, ma è altrettanto corretto evidenziare come dei 27 tiri che ha fatto la squadra viola contro l'Empoli solo 4 sono finiti nello specchio.

Solo tre giorni prima i viola a Braga avevano tirato 13 volte, 7 di cui in porta, e hanno segnato 4 gol. E una piccola dimostrazione l'ha data anche l'Empoli domenica, che praticamente ha fatto lo stesso numero di tiri nello specchio della Fiorentina ma è stata evidentemente più cinica. Alla fine non conta quanto calci in porta, ma come calci: è tutta una questione di mira.

Classifica in base alla capacità realizzativa delle squadre di Serie A (gol/tiri)

Napoli 14%

Lazio 14%

Atalanta 13%

Inter 11%

Juventus 11%

Milan 11%

Monza 11%

Roma 10%

Salernitana 10%

Bologna 10%

Lecce 10%

Udinese 9%

Torino 8%

Sassuolo 8%

Spezia 7%

Empoli 7%

Hellas Verona 7%

Fiorentina 6%

Cremonese 5%

Sampdoria 4%