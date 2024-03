TIFOSI, Solo 600 i biglietti per Plzen. In 500 a Bergamo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Saranno due trasferte con numeri molto limitati quelle che riguarderanno i tifosi della Fiorentina negli appuntamenti di Coppa Italia e Conference League. Nello specifico, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, per la sfida di Plzen contro il Viktoria prevista per l'11 aprile il club ceco ha messo a disposizione per il settore ospiti della Doosan Aréna poco più di 600 biglietti mentre per quanto riguarda la semifinale di ritorno del trofeo nazionale tra la squadra di Italiano e l'Atalanta saranno appena 500 i tagliandi disponibili per la gara di Bergamo, prevista per il 24 aprile. Probabili dunque due sold-out negli spicchi di competenza dei tifosi viola.