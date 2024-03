SOSTA, Ecco i giocatori viola impegnati con le Nazionali

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ieri si è conclusa la 19esima giornata di campionato che riprenderà dopo la sosta per le Nazionali. Sono otto i giocatori della prima squadra della Fiorentina impegnati con le selezioni dei rispettivi paesi. A partire da Giacomo Bonaventura che con l'Italia volerà negli Stati Uniti per due amichevoli, il 21 con il Venezuela e il 24 con l'Ecuador. In azzurro anche Kayode in Under 21 che affronterà la Lettonia il 22 e la Turchia il 26 per le qualificazioni europee; Comuzzo nelle altre nazionali giovanili.

Due gli argentini convocati, Nico Gonzalez da Scaloni nella Nazionale maggiore, che giocherà le sfide amichevoli contro El Salvador e Costa Rica, e Beltran dal ct dell'Under 23 Mascherano. Milenkovic affronterà le amichevoli con la sua Serbia contro Russia e Cipro mentre Barak ha ritrovato la Nazionale della Repubblica Ceca a distanza di un anno e sarà impegnato contro Norvegia e Armenia.