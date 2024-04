PRIMAVERA, Domani festeggerà la C. Italia col Franchi

FirenzeViola.it

Domani, prima della gara Fiorentina-Genoa, la società viola darà la possibilità ai ragazzi della Primavera di essere celebrati per la vittoria della Coppa Italia insieme ai tifosi presenti allo stadio. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i giovani giocatori viola scenderanno sul prato del Franchi prima del fischio d'inizio del match per festeggiare con il popolo viola il successo in Coppa Italia.