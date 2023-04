POCHI MINUTI E UNA TITOLARITÀ CHE MANCA DA DUE MESI: BIANCO IN CERCA DI UNA CHANCE

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Questa sera la Fiorentina affronterà il Lech Poznan nella sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano parte con un vantaggio di 3 gol e la sensazione è che verranno mandati in campo giocatori che ultimamente hanno trovato meno spazio. Dunque occhio alla possibilità di vedere titolari Terzic, Venuti, Ranieri (che in realtà all'andata giocò dal 1') oppure Kouame, Saponara o Jovic. Oltre a questi non è da escludere che il mister voglia dare minuti anche ad Alessandro Bianco.

Il classe 2002 è sceso in campo nel finale di gara contro l'Atalanta, ma in totale in stagione ha raccolto solo 248 minuti tra tutte le competizioni. Ed ecco che, come contro Braga e RFS Riga, il prodotto del vivaio della Fiorentina può tornare ad essere protagonista con la maglia viola e regalarsi un importante minutaggio e una prestazione nel palcoscenico europeo. La sua ultima da titolare fu proprio contro i lusitani nello spareggio di febbraio, e anche in quel caso dopo una grande partita d'andata (0-4 per i gigliati). Per Bianco si tratterebbe anche di una grande opportunità in ottica futura, visto che le pretendenti sul mercato, anche per eventuali prestiti, non mancano.