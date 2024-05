LIVE FV, HELLAS-FIORENTINA 2-1: VIOLA SCONFITTI

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

16.58 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

16.56 - Il forcing finale della Fiorentina non porta a nulla: al Bentegodi vince l'Hellas Verona che si garantisce così una più che probabile salvezza. Male tanti viola che non sono riusciti ad incidere in una partita nella quale i padroni di casa hanno in pratica sfruttato soprattutto gli errori della squadra di Italiano. Ora l'obiettivo sarà voltare pagina il prima possibile e pensare al ritorno della semifinale di Conference League.

90' +8' - FINISCE QUI AL BENTEGODI: VINCE L'HELLAS 2-1.

90' +7' - Belotti ci prova dal limite ma calcia fuori.

90' +5' - Dopo un check al VAR viene confermata la decisione di campo.

90' +3' - Belotti viene ferrmato in area al momento del tiro, la Fiorentina chiede un rigore ma l'arbitro ravvede un fuorigioco. Nulla di fatto per la Fiorentina.

90' +1' - Bonaventura con una conclusione incomprensibile di sinistro calcia fuori.

90' - Assegnati 6 minuti di recupero.

90' - Suslov prova il mancino a giro ma spara fuori.

89' - Punizione per la Fiorentina calciata direttamente in braccio a Montipò. Che secondo tempo della Fiorentina...

88' - Cross di Ranieri che non trova nessuno. L'Hellas respinge.

85' - Cambia anche l'Hellas: fuori Magnani e Folorunsho, dentro Dani Silva e Dawidowicz.

84' - Dentro Belotti al posto di Faraoni. Fiorentina a trazione super offensiva in questo finale.

83' - Che gol si mangia Nzola! Il pallone gli piove sul sinistro dopo una sponda su corner, ma colpisce troppo forte e il tiro termina alto sopra la porta di Montipò. Incredibile quantità di errori della Fiorentina in questa partita.

81' - Ancora un'altra dormita, stavolta di Barak che viene liberato da Beltran in area ma ci mette troppo a crossare e viene fermato in corner.

80' - Kouame si trova tutto solo in area sulla sinistra ma crossa troppo lentamente e il suo passaggio viene deviato verso Montipò che blocca.

79' - Giallo anche per Folorunsho che ostacola un rinvio di Christensen. Era diffidato, salterà la prossima partita dell'Hellas contro il Torino.

77' - Giallo per Mandragora che entra in netto ritardo su Folorunsho.

75' - Bonaventura prova a calciare dal limite ma trova l'opposizione della difesa.

74' - Cambio nell'Hellas: dentro Suslov al posto di Lazovic.

72' - Occasione Hellas su un rinvio ribattuto di Nzola: Świderski calcia ma spara fuori.

69' - Eccoli qua: dentro Mandragora e Beltran, fuori Ikoné e Maxime Lopez.

68' - Pronti anche altri due cambi per la Fiorentina.

66' - Fiorentina che ha subito anche psicologicamente il gol. Da qualche minuto si gioca solo nella metà campo viola.

63' - Cambio anche nell'Hellas Verona: dentro Tchatchoua al posto di Vinagre.

63' - Doppio cambio nella Fiorentina: dentro Bonaventura per Duncan e Kouame per Castrovilli.

62' - Il tocco sembrava esserci ma incomprensibilmente l'arbitro non viene neanche chiamato a rivedere l'azione: gol confermato.

61' - VAR al lavoro per valutare un possibile tocco di mano sugli sviluppi dell'azione.

59' - La Fiorentina non rientra e Milenkovic spazza male un pallone che resta al limite dell'area, Noslin anticipa Faraoni e scarica in porta un tirro potente che Christensen tocca ma non respinge.

59' - GOL DELL'HELLAS VERONA. SEGNA NOSLIN SU UN'ALTRA DORMITA DIFENSIVA VIOLA.

56' - Serie di cross sbagliati, prima da Faroni in area Hellas, poi da Vinagre in area viola. Entrambe le azioni si concludono con un nulla di fatto.

54' - Verona pericoloso con un cross velenoso dalla sinistra, bravo stavolta Christensen a fare suo il pallone e bloccare al corpo.

51' - Christensen ancora una volta non perfetto su un cross innocuo di Lazovic. Per sua fortuna Faraoni copre bene su Noslin e non lo lascia arrivare sulla ribattuta con i pugni.

49' - Ritmi compassati in questo inizio di secondo tempo. Né Fiorentina né Hellas hanno intenzione di alzare i giri del motore in questa fase di gioco.

46' - Giallo per Coppola che stende malamente Castrovilli sulla sinistra.

45' - SI RIPARTE AL BENTEGODI! Con un cambio nelle file dell'Hellas Verona: dentro Świderski al posto di Bonazzoli.

--- INTERVALLO ---

45' +' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Al gol di Lazovic ha risposto Castrovilli: si va negli spogliatoi sull'1-1.

45' - Assegnato un minuto di recupero.

42' - Gran gol del fantastista della Fiorentina che ritorna alla rete dopo quasi un anno e festeggia dedicandola al figlio nato qualche mese fa. Castrovilli sfrutta un passaggio di Nzola, supera Centonze e in area mantiene la calma, caricando il sinistro e scaricando in rete un bolide sul quale Montipò non può nulla: è di nuovo in parità al Bentegodi!

42' - GOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOLLLL!!!! SEGNA CASTROVILLI!!!

38' - Bonazzoli calcia addosso a Christensen! Libero in area, il piattone dell'attaccante dell'Hellas viene bloccato facilmente dal portiere viola, ma ha avuto una grande occasione per segnare.

35' - Con i pugni Christensen allontana un corner, poi pregevole disimpegno di Parisi su Lazovic.

31' - Ikoné si mangia un altro gol! Grande spizzata di Nzola che libera a tu per tu con Montipò l'esterno viola: in caduta ci prova con il sinistro che però sbatte sul portiere avversario, autore di un'altra parata decisiva.

29' - PALO DI CASTROVILLI! Destro rasoterra dal limite dell'area sinistro che si stampa sul legno al fianco di Montipò. Sfortunata la Fiorentina in questo primo tempo.

27' - Lazovic pericoloso con un mancino centrale, bloccato facilmente da Christensen.

22' - La Fiorentina continua a spingere e sembra essersi messa alle spalle il pasticcio difensivo che ha portato al gol dell'Hellas, ma un altro colpo di testa di Milenkovic termina fuori.

18' - Altra occasione per la Fiorentina, stavolta è Barak a provarci di testa ma non angola troppo e Montipò salva i suoi. La Viola deve sfruttare queste occasioni...

16' - Ikoné non calcia da due passi! Liberato in area da Nzola, Ikoné cincischia e prova il passaggio all'indietro per Barak, anticipato dalla difesa.

15' - Ancora pericoloso l'Hellas con Bonazzoli che in spaccata non centra la porta.

14' - GOL DELL'HELLAS VERONA. NON SBAGLIA LAZOVIC.

13' - CHE PASTICCIO DI CHRISTENSEN! Il portiere viola non fa suo un pallone tranquillissimo, coperto da Ranieri: se lo lascia sfuggirre e poi stende Noslin provando a recuperare. CALCIO DI RIGORE PER L'HELLAS VERONA.

11' - Nzola sbaglia a tu per tu con Montipò! Per fortuna dell'attaccante viene ravveduta una posizione di fuorigioco che sembrava esserci, ma Nzola aveva calciato addosso al portiere avversario da due passi.

9' - Primo tiro della partita ad opera di Castrovilli che si incunea al centro e calcia con il destro: palla deviata e lentamente tra le braccia di Montipò.

8' - Ikoné si mangia un contropiede 4 contro 4 regalando palla alla difesa invece di servire per bene i compagni che si erano liberati. Era una buona occasione per la Fiorentina, creata perché l'Hellas attacca con tanti elementi.

4' - Primo pericolo in area per la Fiorentina, con Ranieri che respinge di testa un cross a centro area.

2' - Grande clima sugli spalti, dove il gemellaggio si sente e lo dimostra anche uno striscione dei tifosi della Fiorentina con su scritto: "Forza Verona!". In campo le squadre hanno iniziato provando a studiarsi.

0' - VIA! SI PARTE AL BENTEGODI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi in campo con la quarta maglia.

È tutto pronto al Bentegodi per Hellas Verona-Fiorentina, gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Una partita complicata per la Fiorentina che dovrà gestire le energie in vista del ritorno della semifinale di Conference League in programma mercoledì. Davanti ci sarà una squadra, l'Hellas, che spera con una vittoria di garantirsi la permanenza in Serie A la prossima stagione, dopo un'annata molto complicata gestita però bene dal tecnico Baroni. La Fiorentina con una vittoria potrebbe avvicinare ulteriormente le posizioni europee ma lo dovrà fare con diverse seconde linee. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Magnani, Lazovic; Vinagre, Serdar; Noslin, Folorunsho, Duda; Bonazzoli. Allenatore: Marco Baroni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Castrovilli; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano.