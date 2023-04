VIOLA, Occhio al cartellino giallo: quattro top diffidati

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Persiste il nodo legato ai diffidati in casa Fiorentina. In campionato, ad oggi, la rosa di Vincenzo Italiano, presenta 4 giocatori "top" (elementi in cui il mister ripone molta fiducia) a rischio squalifica: Barak, Bonaventura, Ikoné e Quarta. Uno di questi (Bonaventura), come reso noto ieri dalle convocazioni, questa sera contro la Sampdoria, non sarà della partita. Gli altri tre, in caso di ammonizione oggi, salteranno la trasferta, in programma mercoledì, a Salerno.