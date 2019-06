FOTO FV, Che folla per Commisso. E martedì...

EX VIOLA CAROBBI, COMMISSO PORTERÀ ENTUSIASMO. I DV... Stefano Carobbi, ex difensore della Fiorentina, ha parlato del cambio di proprietà del club viola a Toscana Tv. Ecco quanto ha detto: “Commisso sicuramente porterà entusiasmo, ma sappiamo come oggi non sia facile ripartire anche perché il Fair... Stefano Carobbi, ex difensore della Fiorentina, ha parlato del cambio di proprietà del club viola a Toscana Tv. Ecco quanto ha detto: “Commisso sicuramente porterà entusiasmo, ma sappiamo come oggi non sia facile ripartire anche perché il Fair... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 9 Giugno 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi