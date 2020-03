INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PRIMAVERA: SALTA LA GARA DI DOMANI COL CHIEVO In attesa che il Consiglio Federale di domani dia le linee guida su come verranno disputate (se verranno disputate) le prossime partite di pallone nelle principali serie italiane, anche il settore giovanile procede spedito verso un nuovo stop: secondo quanto raccolto da... In attesa che il Consiglio Federale di domani dia le linee guida su come verranno disputate (se verranno disputate) le prossime partite di pallone nelle principali serie italiane, anche il settore giovanile procede spedito verso un nuovo stop: secondo quanto raccolto da... NOTIZIE DI FV DI LIVIO A FV, PRIMA DI RIPARTIRE CERTEZZA DI ZERO RISCHI Nella giornata di ieri abbiamo intervistato Angelo Di Livio. L'ex centrocampista viola, tra le altre cose, ha anche espresso la sua opinione a proposito di quando sarà possibile tornare a vedere in campo i protagonisti della Serie A. Dopo aver promosso la scelta... Nella giornata di ieri abbiamo intervistato Angelo Di Livio. L'ex centrocampista viola, tra le altre cose, ha anche espresso la sua opinione a proposito di quando sarà possibile tornare a vedere in campo i protagonisti della Serie A. Dopo aver promosso la scelta... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 Marzo 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi