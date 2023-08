BELTRAN, Tentativo Roma ma viola in pressing

Dopo le indiscrezioni arrivate dall'Argentina, ci sono le prime conferme a proposito dell'interessamento da parte della Roma per Lucas Beltran. L'operazione con la Fiorentina è in fase avanzata ma non del tutto chiusa e i giallorossi hanno contattato il River per capire se un inserimento last minute è possibile o meno. La Fiorentina in queste ore sta lavorando per disinnescare questo potenziale ostacolo.