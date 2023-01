INDISCREZIONI DI FV IND. FV, SAPO OUT PER TRAUMA DISTORSIVO A CAVIGLIA SINISTRA Riccardo Saponara è rimasto fuori dall'elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la gara di Coppa Italia in programma domani contro la Sampdoria. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il motivo è da ricondurre a un lieve trauma distorsivo della... Riccardo Saponara è rimasto fuori dall'elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la gara di Coppa Italia in programma domani contro la Sampdoria. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il motivo è da ricondurre a un lieve trauma distorsivo della... NOTIZIE DI FV BAZDAR, CE NE PARLAVANO COSÌ: "FENOMENO. A FIRENZE…" Samed Bazdar, attaccante classe 2004 del Partizan Belgrado, è l'ultimo nome uscito in orbita mercato per la Fiorentina. Specificato che per tesserarlo i viola dovranno comunque aspettare giugno avendo esaurito gli slot per gli extracomunitari,... Samed Bazdar, attaccante classe 2004 del Partizan Belgrado, è l'ultimo nome uscito in orbita mercato per la Fiorentina. Specificato che per tesserarlo i viola dovranno comunque aspettare giugno avendo esaurito gli slot per gli extracomunitari,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 gennaio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi