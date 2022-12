INDISCREZIONI DI FV VIOLA, PROGRAMMA DI DOMANI: PARTENZA PER BUCAREST La Fiorentina prosegue il periodo di preparazione alla seconda metà di stagione. Come appreso dalla nostra redazione, domattina la squadra si allenerà alle 11 al centro sportivo Davide Astori, poi pranzerà e in seguito partirà per Bucarest. In... La Fiorentina prosegue il periodo di preparazione alla seconda metà di stagione. Come appreso dalla nostra redazione, domattina la squadra si allenerà alle 11 al centro sportivo Davide Astori, poi pranzerà e in seguito partirà per Bucarest. In... NOTIZIE DI FV ACF-BVB, UN GOL ANNULLATO PER PARTE: 0-0 DOPO I PRIMI 30' Finisce 0-0 la prima frazione di 30 minuti della prima gara della Fiorentina all'International Cup, contro il Borussia. Duranteil primo tempo le due squadre si sono viste annullare un gol per parte: al 2' Cabral viene fermato da un inesistente fuorigioco... Finisce 0-0 la prima frazione di 30 minuti della prima gara della Fiorentina all'International Cup, contro il Borussia. Duranteil primo tempo le due squadre si sono viste annullare un gol per parte: al 2' Cabral viene fermato da un inesistente fuorigioco... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 dicembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi