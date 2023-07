ABBONAMENTI, Ancora polemiche per la tariffa U14

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dal 12 luglio, dopo varie lamentele dei tifosi viola, la Fiorentina ha deciso di estendere la tariffa Under 14 anche nei settori di Parterre di Tribuna Centrale, Maratona Centrale, Parterre di Maratona Coperto e Curva Fiesole. Specificando, inoltre, che per chi aveva già sottoscritto l’abbonamento a prezzo intero poteva fare richiesta per l'annullamento. Il problema che è sorto adesso però, come testimoniano le lamentele di alcuni tifosi gigliati, sta nel fatto che gli sconti sono agibili solo per la tariffa EASY.

Dunque, nel caso qualcuno volesse sottoscrivere l'opzione PRO, ossia quella che presenta più agevolazioni su prelazioni dei biglietti, degli eventi al Viola Park ecc., dovrà pagarla senza lo sconto emesso dal 12 luglio per la tariffa Under 14. Il cambio da Pro (nel caso fosse stato già sottoscritto) ad Easy, con il conseguente sconto, si può fare. Ma i malumori, anche questa volta, non sono mancati.