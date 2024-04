ZIRKZEE, L’Aston Villa è pronto a una maxi offerta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Joshua Zirkzee è già candidato a recitare il ruolo del grande oggetto del desiderio nel prossimo mercato estivo, con le big del nostro campionato - e non solo loro - che hanno già messo gli occhi sul centravanti olandese classe 2001 in forza al Bologna.

La notizia è ritrovabile sulle pagine odierne de Il Resto del Carlino, che si concentra anche sul futuro di Zirkzee e scrive come una delle squadre che fanno parte della ricchissima Premier League sia pronta ad inserirsi e mettere i bastoni tra le ruote alle italiane interessate, su tutte Milan e Juventus. Si tratta dell'Aston Villa, allenata da Unai Emery.

I Villans hanno in mano una carta importante, vale a dire la presenza di Monchi, ex direttore sportivo della Roma che può garantire la giusta conoscenza del calcio italiano. Da Birmingham sarebbero pronti ad offrire una cifra in linea con i 60-70 milioni richiesti dalla dirigenza felsinea, oltre che un aumento dell'ingaggio che farebbe decisamente vacillare Zirkzee, ben al di sopra del monte del club emiliano.