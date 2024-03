VITALI, Scomparsa Barone brutto colpo. Obiettivi viola...

FirenzeViola.it

Gianni Vitali, agente fra gli altri di Marash Kumbulla, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb.com nel corso della consueta rubrica La voce dell'agente.

La Fiorentina affronta la tragica scomparsa di Joe Barone.

"È difficile sapere quale sarà la reazione della squadra. È stata una disgrazia, Barone aveva grande passione. La società saprà ristrutturarsi, ci sono ottimi professionisti con Pradè e Burdissio. Barone era il punto di riferimento di Commisso, è stato veramente un brutto colpo".

Fiorentina ancora in corsa nelle Coppe e in lotta per un posto in Europa.

Se la Fiorentina oggi è ancora in corsa per tutti gli obiettivi, vuol dire che è stato fatto un buon lavoro. Non si può scegliere fra campionato e coppe, la Fiorentina cercherà di gestire e di ottenere il massimo da ogni gara. La storia recente ci insegna che scegliere su cosa puntare non è la soluzione migliore".