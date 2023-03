TRANSFERMARKT, La Viola paga 6 milioni ogni gol

Partendo dal costo della rosa e dividendolo per i gol realizzati, la pagina Instagram del noto portale transfermarkt ha calcolato quanto è costato ogni singola rete ai vari club. Peggio di tutti ha fatto il Chelsea che dopo il gennaio faraonico paga ogni gol sostanzialmente 42 milioni di euro, seguito dal Manchester United a 21 milioni e dal Wolverhampton a 20. Per quanto riguarda la Serie A, al 13esimo posto c'è la Juventus con 11 milioni per gol, poi c'è la Roma 21esima a 7 milioni al pari dell'Inter, infine la Fiorentina: il club di Commisso è al 26esimo posto con 6 milioni spesi per ogni gol realizzato.